نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن الوطني البحريني ويشيد بعمق العلاقات بين القاهرة والمنامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، قائد العمليات الخاصة بالمملكة.

رسائل من القيادة البحرينية

وصرّح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الشيخ ناصر بن حمد والشيخ خالد بن حمد نقلا إلى الرئيس السيسي تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.



كما أشادا بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، وأكدا حرص البحرين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مثمنين جهود الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

تأكيد مصري على الشراكة الاستراتيجية

رحّب الرئيس السيسي بضيفي مصر الكريمين، معربًا عن تقدير مصر الكبير لسياسات وجهود ملك البحرين، ومؤكدًا حرص القاهرة على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع المنامة في مختلف القطاعات، بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، لا سيّما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

بحث تطورات غزة والأوضاع الإقليمية

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار.

كما تم التأكيد على:

ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق.

رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

أهمية احتواء التوترات في بعض دول المنطقة حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.