نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور صابر عبد الدايم يونس، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الحاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم.

وأكد معالي الوزير أن الفقيد رحمه الله كان قامة علمية سامقة، وأن عطاءه في ميدان العربية وتوجيه الأجيال سيبقى أثرًا باقيًا في ميزان حسناته بإذن الله تعالى، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه عن العلم وأهله خير الجزاء.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلامذته والأوساط العلمية واللغوية والأكاديمية كافة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)