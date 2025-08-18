رئيس الوزراء الفلسطيني : نشكر مصر والرئيس السيسي على جهود دعم شعبنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 03:36 مساءً - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، أن الجانب الإسرائيلي هو من يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإدخال أكبر حجم ممكن من المساعدات.

وفي تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، قال الدكتور مصطفى: "من الواضح أن من يمنع المساعدات وإدخالها هو الجانب الإسرائيلي، الموضوع واضح وضوح الشمس".

وأوضح أن الشاحنات والبضائع والسلع متوفرة وجاهزة للدخول، لكن ما يمنع ذلك هو "أن يفتح الجانب الإسرائيلي المعبر من الجانب الآخر، وهو الجانب الفلسطيني الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي الآن باحتلاله".

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره لمصر، قائلاً: "نود أن نشكر مصر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والكل في مصر، على جهودهم وتفانيهم وكل ما يقدموه من دعم".

وأشار إلى أن هذا الدعم لا يقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل يشمل أيضًا "الموضوع السياسي، وهو أيضًا موضوع في غاية الأهمية".

وأضاف أن الجهد المصري لإيصال المساعدات مدعوم من كافة المستويات، بما في ذلك المؤسسة الرسمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والمجتمع المدني متمثلاً في الهلال الأحمر والقطاع الخاص.