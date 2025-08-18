نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025-2026 عبر الرابط الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة الآن من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة

: [https://tec-result.moe.gov.eg]

وكانت الوزارة قد عقدت خلال شهر أغسطس الجاري اختبارات الاستعداد والقدرات للطلاب المتقدمين، وذلك داخل مراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاختبارات تم إعدادها لقياس مدى جاهزية الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن اختيار الأكفأ والأكثر استعدادًا للمناهج المتقدمة التي تقدمها هذه المدارس.

وتضمن الاختبار الإلكتروني نحو 60 سؤالًا بمدة زمنية 60 دقيقة، حيث شملت الأسئلة مجالات متعددة مثل: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الحاسب الآلي، إضافة إلى اختبارات الذكاء. كما أتيح للطلاب الاختيار بين إصدارين من الاختبار، أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، بما يتناسب مع خلفيتهم الدراسية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الأسئلة تم وضعها من قبل خبراء ومتخصصين، واستندت إلى المقررات الدراسية للمرحلة الإعدادية، باستثناء أسئلة اختبارات الذكاء.

وأكدت أنه تم السماح باستخدام الورقة والقلم لحل المسائل الرياضية، دون الحاجة لاستخدام الآلة الحاسبة.

ويعتبر الطالب ناجحًا في هذا الاختبار إذا حصل على 50% فأكثر، حيث تظهر النتيجة مباشرة عقب الانتهاء من الإجابة، موضحة النسبة المئوية التي حصل عليها.

وشددت الوزارة على أن هذه الاختبارات الإلكترونية تأتي في إطار حرصها على إرساء معايير دقيقة لاختيار الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي أصبحت من أهم مسارات التعليم الفني المتطور، لما توفره من تخصصات نوعية تؤهل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.