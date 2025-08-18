نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط عددًا من "الإسكوتر الكهربائي للأطفال" بحي الدقي يتم تأجيرها للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الدقي في تنفيذ حملات لضبط "الإسكوتر الكهربائي للأطفال" من الشوارع، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بشأن ما تسببه تلك المركبات من حوادث ومخاطر على حياة المارة وقائديها.

وقد أسفرت الحملات عن مصادرة عدد من الإسكوترات الكهربائية التي كان يتم تأجيرها للصبية والأطفال في بعض شوارع الحي بشكل عشوائي، مما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة مستخدميها والمواطنين.

وشدد المحافظ على مواصلة تلك الحملات بجميع الأحياء للتصدي لهذه الظاهرة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، موجهًا أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بمخاطر استخدام تلك المركبات في الطرق والأماكن العامة.

