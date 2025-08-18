أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ الجابون وإندونيسيا بذكرى "العيد القومى والاستقلال"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال بريس كلوتير أوليجى نجيما، رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

 

وأوفد سيادته السيد/ عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الجابونية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

 

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس/ برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

 

وأوفد سيادته السيد/ محمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

 

