الرئيس السيسى يهنئ الجابون وإندونيسيا بذكرى "العيد القومى والاستقلال"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال بريس كلوتير أوليجى نجيما، رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد سيادته السيد/ عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الجابونية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.