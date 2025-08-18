وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين جريمة نكراء تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن تهجير الفلسطينيين جريمة نكراء تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، متابعا: "أي تغيير ديموجرافي في غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي".
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفي من أمام معبر رفح: "إسرائيل تعمل على تغيير الواقع في غزة بدفع السكان للجنوب".
وتابع: "الشعب الفلسطيني أثبت قدرة فائقة على الصمود رغم سياسات الاحتلال".
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، فى مدينة العلمين، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.