وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين جريمة نكراء تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن تهجير الفلسطينيين جريمة نكراء تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، متابعا: "أي تغيير ديموجرافي في غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفي من أمام معبر رفح: "إسرائيل تعمل على تغيير الواقع في غزة بدفع السكان للجنوب".