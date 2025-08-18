رئيس الوزراء الفلسطينى من أمام معبر رفح: "شكرا لقيادة وشعب مصر على دعمنا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - أعرب الدكتور محمد مصطفي رئيس الوزراء الفلسطيني، عن تقديره للدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، متابعا: "متأثر بهذا الدعم والتعاطف والنجدة المصرية لنا.. وليس هذا الأمر نابع عن تكليف.. نحن أمام حالة وعي كاملة مصرية بأن مصير مصر وفلسطين مشترك".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة: "كل التحية للشعب المصري على كافة المستويات لأنه مستقبلنا فى فلسطين معتمد على مصر.. تمكين فلسطين وإقامة دولة مستقلة فلسطينية يعتمد على دعم الأشقاء ومصر بالتأكيد فى المقدمة".
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: " شكرا لمصر ولشعب مصر وشكرا للقيادة.. ولا تسمعوا من أصحاب الأغراض الصغيرة والضيقة والحزبية.. الجهد المصري واضح لمن يريد أن يراه.. ونحن نقدر الجهود المصرية المختلفة".
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، فى مدينة العلمين، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.