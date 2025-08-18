رئيس الوزراء الفلسطينى من أمام معبر رفح: "شكرا لقيادة وشعب مصر على دعمنا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - أعرب الدكتور محمد مصطفي رئيس الوزراء الفلسطيني، عن تقديره للدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، متابعا: "متأثر بهذا الدعم والتعاطف والنجدة المصرية لنا.. وليس هذا الأمر نابع عن تكليف.. نحن أمام حالة وعي كاملة مصرية بأن مصير مصر وفلسطين مشترك".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة: "كل التحية للشعب المصري على كافة المستويات لأنه مستقبلنا فى فلسطين معتمد على مصر.. تمكين فلسطين وإقامة دولة مستقلة فلسطينية يعتمد على دعم الأشقاء ومصر بالتأكيد فى المقدمة".