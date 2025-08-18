وزير الخارجية: ندافع عن حدودنا بما يتماشى مع اتفاقية السلام مع إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن الدولة المصرية تتابع كل التطورات على أرض الواقع خاصة التغيرات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني ومحاوله دفعه إلى جنوب القطاع وهذا كله ضد اتفاقية جنيف الرابعة وضد القانون الدولي الإنساني" .

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور محمد مصطفي رئيس الوزراء الفلسطيني من أمام معبر رفح: "نحن نتابع ما يحدث على أرض الواقع بكل قرب وندفع من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار فى قطاع غزة.. وأن يكون هناك دخول مستمر للمساعدات الإنسانية.. والجانب الفلسطيني يحاول تغيير الواقع ودفع السكان فى القطاع نحو الجنوب".