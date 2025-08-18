وزير الخارجية: ندافع عن حدودنا بما يتماشى مع اتفاقية السلام مع إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن الدولة المصرية تتابع كل التطورات على أرض الواقع خاصة التغيرات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني ومحاوله دفعه إلى جنوب القطاع وهذا كله ضد اتفاقية جنيف الرابعة وضد القانون الدولي الإنساني" .
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور محمد مصطفي رئيس الوزراء الفلسطيني من أمام معبر رفح: "نحن نتابع ما يحدث على أرض الواقع بكل قرب وندفع من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار فى قطاع غزة.. وأن يكون هناك دخول مستمر للمساعدات الإنسانية.. والجانب الفلسطيني يحاول تغيير الواقع ودفع السكان فى القطاع نحو الجنوب".
وتابع وزير الخارجية: "نحن ندافع عن حدودنا وفق ما يتماشي مع اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي ووفق القانون الدولي".
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، فى مدينة العلمين، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.