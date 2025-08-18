وزير الخارجية: المجتمع الدولى استفاق مؤخرا على حجم الكارثة الإنسانية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه من الضروري مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والسماح بالنفاذ الفوري والآمن والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع من كافة معابره، خاصة التي تربط إسرائيل بقطاع غزة وفي جميع مناطقه بلا استثناء.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح: "كما نطالب المجتمع الدولي الذي يبدو وأنه استفاق مؤخراً على حجم الكارثة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، بالعمل بجدية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود".
وتابع وزير الخارجية: "تهدف زيارتنا اليوم إلى إطلاع دولة رئيس الوزراء الفلسطيني على الجهود المخلصة والدؤوبة التي تقوم بها مصر على أرض الواقع لحشد وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتفقد أوضاع عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم المتواجدين في المستشفيات المصرية".
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، فى مدينة العلمين، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.