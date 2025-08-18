وزير الخارجية: المجتمع الدولى استفاق مؤخرا على حجم الكارثة الإنسانية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه من الضروري مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والسماح بالنفاذ الفوري والآمن والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع من كافة معابره، خاصة التي تربط إسرائيل بقطاع غزة وفي جميع مناطقه بلا استثناء.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح: "كما نطالب المجتمع الدولي الذي يبدو وأنه استفاق مؤخراً على حجم الكارثة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، بالعمل بجدية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود".