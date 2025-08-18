نيويورك تايمز : زيلينسكى يذهب للبيت الأبيض بصحبة قادة أوروبيين خوفاً من تقلبات ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً -

قالت صحيفة نيويورك تايمزأن الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأ،ريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، سيكون بحضور عدد من قادة أوروبا ، و أن مجموعة من رؤساء الوزراء والرؤساء الأوروبيين سينضمون إلى الاجتماع من أجل التأكد من أن تصمد دولة أوكرانية قابلة للحياة وقادرة على الدفاع فى مواجهة أى تقسيم للاراضى يمكن أن يحدث على طاولة المفاوضات.

كما أنهم موجودون للتأكد من أن التحالف عبر الأطلنطى يظل سلمياً. فتراجع الرئيس ترامب عن المسألة الملحة المتعلقة بوقف إطلاق النار قبل التفاوض على الأرض أو الضمامات الأمنية قد ترك العديد من هؤلاء القادة متشككاً، ويتساءلون عما إذا كان ترامب قد تم التأثير عليه مرة أخرى من قبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

و يريد المسئولون الأوروبيون ضمانات أن يكون ترامب قريبا ًللغاية للجانب الروسى، وألا يحاول ثنى ذراع زيلينسكى للموافقة على اتفاق من شأنه أن يزرع فى النهاية بذور حل أوكرانيا. ويريدون حماية من خطر أن تقوض الولايات المتحدة، التي تعد محور الأمن الأوروبى منذ تأسيس حلف الناتو فى عام 1949، هذه المصلحة.

وعرض ترامب ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا بعد الحرب فى اتصال مع زيلينسكى يوم السبت، ، فيما شكّل تحولاً عن موقفه بضرورة أن تتحمل أوروبا مسئولية حماية البلاد، وإن كانت التفاصيل المتعلقة بهذا العرض لم تضح بعد.

و شددت أورسولا فوندرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فى مؤتمر صحفى فى بروكسل يوم الأحد،على أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا واحترام أراضيها. إلا أنها قالت أيضا إنه من الضرورى وقف القتل وحثت على إجراء محادثات بين رئسيى أوكرانيا وروسيا فى أقرب وقت ممكن.

ونقلت نيويورك تايمز عن دبلوماسي أوروبى، رفض الكشف عن هويته خوفاً من إغضاب ترامب، حديثه عن حالة من الذعر بين الحلفاء الأوروبيين. وأشار الدبلوماسي إلى أنه لم يشهد التحضير لاجتماع، مثل اللقاء المقرر اليوم الاثنين، سريا منذ ما قبل حرب العراق.

ويوضح الدبلوماسى أن مبعث القلق الأساسى هو تجنب مشهد آخر مثل هذا الذى حدث فى البيت الأبيض فى فبراير الماضى، عندما وقعت مشاداة بين ترامب وزيلينسكى أمام كاميرات التلفزيون.

وتقول نيويورك تايمز إنه مهما كان دافع قادة أوروبا لتغيير جدول أعمالهم فجأة والقدوم على واشنطن، فلاشك فى أن عناصر المفاوضات ستختبر تماسك الناتو، مشيرة إلى أن هدف الروس الأكبر كان دائما تقسيم هذا الحلف وفصل أوروبا عن أمريكا.