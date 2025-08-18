قافلة المساعدات الإنسانية الـ17 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، اليوم الاثنين، الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البرى وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة " في يومها السابع عشر تضم شاحنات تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والسلع الأساسية والسلال الغذائية بالإضافة الى مئات الأطنان من الدقيق والمستلزمات الطبية والأدوية.