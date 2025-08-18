رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:32 مساءً - ثمن الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني من أمام معبر رفح : سنبذل كل ما هو ممكن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ويجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا، مشيرا إلى أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة الشعب الفلسطيني.

وأكد الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، على أنهم يرفضون استمرار إسرائيل في منع شاحنات المساعدات لغزة، ويثمنون جهود الدول التي تشارك في إدخال المساعدات لغزة.

واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، فى مدينة العلمين، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.