نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل مع مصر لعقد مؤتمر إعمار غزة بالقاهرة وتأكيد على قيام دولة فلسطينية مستقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن حكومته تواصل العمل مع مصر من أجل عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، مشددًا على ضرورة إنهاء الحصار عن القطاع وتهيئة الأجواء لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

فرصة حقيقية لإنقاذ الشعب الفلسطيني

وأوضح مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن الهدف الأساسي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة حقيقية لإنقاذ الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله في انخراط كافة القوى الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير.

لقاء العلمين وبحث دعم إعادة الإعمار

وكان الوزير عبد العاطي قد استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد بمدينة العلمين، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مصر تؤكد على حشد الدعم الدولي

من جانبه، صرح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية استمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، بما يشمل التعافي المبكر، وإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة مقومات الحياة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار عقب التوصل لوقف إطلاق النار.