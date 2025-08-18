نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يوجه بتمكين القطاع الخاص وتعزيز الحوافز لجذب الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لبحث مستجدات الأداء الاقتصادي المحلي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

استعراض جهود استقرار الاقتصاد

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الجهود المبذولة لضمان استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى متابعة تداعيات التغيرات العالمية على الاقتصاد الكلي المصري.

زيادة الحصيلة الدولارية وضمان الاستقرار النقدي

وأكد الرئيس السيسي أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بشكل مباشر على توفير السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي.



كما شدد على ضرورة زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.

توجيهات بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا الإجراءات الخاصة بـ إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص، باعتباره محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وجذب التدفقات الاستثمارية.



ووجّه الرئيس السيسي في هذا الصدد بضرورة تعزيز الحوافز الاستثمارية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا على مواصلة العمل المكثف لتوفير بيئة ملائمة تُمكّن مصر من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.