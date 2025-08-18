نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يشدد على تعزيز الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية وتنسيق الجهود بين الحكومة والبنك المركزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.

التركيز على خفض التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لضمان استمرار انخفاض معدلات التضخم، إلى جانب المؤشرات المرتبطة بـ تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

الرئيس السيسي: ضرورة زيادة الحصيلة الدولارية

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ يمثل عاملًا محوريًا في توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج للمصانع.

وشدد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وخاصة من الموارد المحلية، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.