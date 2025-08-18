نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود خفض التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين مع السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لبحث مستجدات الوضع الاقتصادي المصري في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

جهود خفض التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم، إلى جانب استعراض المؤشرات الخاصة بـ تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي لدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

استعراض انعكاسات الاقتصاد العالمي

كما استعرض الاجتماع آخر تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وما يشهده من تحديات متصاعدة، إضافة إلى انعكاسات تلك المتغيرات على الاقتصاد الكلي المصري، والإجراءات الجاري اتخاذها للتعامل مع هذه التحديات بما يحافظ على مسار النمو الاقتصادي.