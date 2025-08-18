نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن ضوابط الاستعداد للعام الدراسي الجديد.. مساحات خضراء وصيانة شاملة قبل انطلاق الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث شددت على مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، التي تستهدف تحسين البيئة المدرسية وتهيئة مناخ مناسب للتعلم داخل الفصول، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختلفة.

وأكدت الوزارة على التنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية لزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس، من خلال زراعة المزيد من الأشجار والنباتات، في إطار جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، بما يضمن بيئة صحية ومستدامة للطلاب.

كما تضمنت الضوابط إلزام المديريات التعليمية بمتابعة رفع كفاءة أعمال النظافة العامة بشكل يومي داخل المدارس، مع التشديد على إزالة أي مخلفات أو تراكمات بشكل عاجل ودون تأخير، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري للمؤسسات التعليمية.

وفيما يخص الصيانة، شددت الوزارة على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة للفصول الدراسية والأسوار والمرافق بشكل استباقي، بحيث يتم التعامل الفوري مع أي ملاحظات فنية أو إنشائية قبل تفاقمها، مؤكدة ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لإيجاد بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، تسهم في تحقيق الانضباط داخل المدارس، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير العملية التعليمية بما يواكب متطلبات العصر.