نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصحيح امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الثانية، للنظامين الحديث والقديم، وذلك ضمن امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وأكدت الوزارة أن عملية التصحيح تتم داخل الكنترولات ولجان تقدير الدرجات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدقيقة التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في رصد الدرجات.

وأوضحت أن عملية التصحيح تشمل مراجعة أوراق الإجابة بشكل دقيق من خلال فرق من المصححين المتخصصين، على أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح أولًا بأول وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لإعلان النتائج في الوقت المقرر.

وشددت الوزارة على أن التصحيح يتم إلكترونيًا في أسئلة الاختيار من متعدد، مع مراجعة الأسئلة المقالية يدويًا، لضمان الدقة الكاملة في تقدير درجات الطلاب، مؤكدة أن أي ملاحظات ترد من لجان التقدير يتم التعامل معها بشكل فوري.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لضمان سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بانضباط كامل، بما يتيح للطلاب الحصول على حقوقهم كاملة في التقييم.