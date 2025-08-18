نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: تطوير شامل بوزارة الري تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، بهدف تطوير عملية إدارة المياه وخدمة المواطنين بالاعتماد على أحدث التقنيات.

التحول الرقمي في وزارة الري



أوضح الوزير، في بيان اليوم، الاثنين، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجارٍ الإعداد لإطلاق منظومة تراخيص الشواطئ. كما أنجزت الوزارة إنشاء 27 تطبيقًا لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف القطاعات، منها:

• تطهيرات الترع والمصارف

• حصر محطات الرفع

• إزالة التعديات

• الأملاك والزامات الري الحديث

• منشآت الحماية من السيول

الإدارة الذكية للمياه

وأشار سويلم إلى أن الوزارة بدأت التحول إلى الإدارة الذكية للمياه عبر الاعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد التركيب المحصولي ونمذجة شبكة الترع، بجانب متابعة المناسيب عبر منظومة التليمتري، واستخدام المسح ثلاثي الأبعاد لتقييم المنشآت المائية، وتطبيق تقنيات الري الذكي.

حوكمة المنظومة وتطوير الكوادر

وأضاف أن الوزارة قطعت شوطًا في حوكمة منظومة التطهيرات وتقييم أداء المقاولين، وإنشاء وحدة لتحصيل المستحقات، بجانب تسهيل إجراءات استصدار التراخيص. كما يجري العمل على تطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل التحويلي.

تطوير المنشآت المائية وحصر محطات الرفع

أكد الوزير أن تأهيل البوابات يُعد من أهم أدوات تطوير عملية توزيع المياه، حيث يجري التحول من الإدارة بالمناسيب إلى الإدارة بالتصرفات. كما يتم حصر وتقييم حالة محطات الرفع لتحديد أولويات الصيانة والإحلال وفقًا للنتائج الفنية.

مشروعات معالجة مياه الصرف وحماية النيل

ولفت سويلم إلى استمرار العمل في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بمحطتي الدلتا الجديدة وبحر البقر، إلى جانب تكثيف جهود حماية نهر النيل من التعديات وتطهير مجراه من الحشائش المائية وورد النيل. كما يجري إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنهر والشواطئ لصالح الأفراد والمؤسسات.

