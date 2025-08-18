وزير الخارجية من أمام معبر رفح للشعب الفلسطيني: "نحن معاكم وندعمكم بكل صدق"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة: "ارحب بالدكتور محمد مصطفي رئيس الوزراء الفلسطيني فى زيارته الأولي لمعبر رفح من الجانب المصري ونرحب به والوفد المرافق، ونحن نتحدث إليكم من محيط معبر رفح فى لحظة دقيقة للغاية ومرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية".

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح: "نبعث برسالة تضامن صادقة لا لبث فيها للشعب الفلسطيني العظيم والصامد والذي يعيش واحدة من أشد المأسي الإنسانية فى التاريخ الحديث حيث نحمل رسالة واضحة من مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الشعب المصري العظيم إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.. نحن معاكم فى ثباتكم على أرضكم".