وزير الخارجية من أمام معبر رفح للشعب الفلسطيني: "نحن معاكم وندعمكم بكل صدق"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة: "ارحب بالدكتور محمد مصطفي رئيس الوزراء الفلسطيني فى زيارته الأولي لمعبر رفح من الجانب المصري ونرحب به والوفد المرافق، ونحن نتحدث إليكم من محيط معبر رفح فى لحظة دقيقة للغاية ومرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية".
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح: "نبعث برسالة تضامن صادقة لا لبث فيها للشعب الفلسطيني العظيم والصامد والذي يعيش واحدة من أشد المأسي الإنسانية فى التاريخ الحديث حيث نحمل رسالة واضحة من مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الشعب المصري العظيم إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.. نحن معاكم فى ثباتكم على أرضكم".
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، فى مدينة العلمين، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.