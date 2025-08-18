وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني في غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة، متابعا: "الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير".

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح: "جرائم الاحتلال في غزة تمثل انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية".

واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، فى مدينة العلمين، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.