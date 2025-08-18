وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني، متابعا: " هناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح".
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح: "الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر وأكد من قبل أن مصر لا يمكن على الإطلاق أن تشارك في أي ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني.. مصر بقيادة السيد الرئيس لم تتوقف على العمل على جميع المسارات الممكنة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات".
وتابع وزير الخارجية: "مصر تدفع جهود التهدئة وبدء مسار سياسي من أجل إنهاء الحرب وهناك وفود فلسطينية وقطرية فى مصر الآن من أجل بحث التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق النار".
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، فى مدينة العلمين، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.