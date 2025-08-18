وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني، متابعا: " هناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح".

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح: "الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر وأكد من قبل أن مصر لا يمكن على الإطلاق أن تشارك في أي ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني.. مصر بقيادة السيد الرئيس لم تتوقف على العمل على جميع المسارات الممكنة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات".