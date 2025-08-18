وزير الخارجية: مصر ساهمت بـ70 % من إجمالي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر ساهمت بـ70% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة فى أكتوبر 2023، ودخل إلى القطاع أكثر من 5500 طن من المساعدات، فضلا عن إجراء 168 عملية إسقاط جوى للمساعدات الإنسانية والطبية واستقبال ما يزيد من 18 ألف فلسطيني جريح ومرافق فى مختلف المستشفيات المصرية".
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني من أمام معبر رفح: "قطاع غزة يحتاج إلى 700 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني فى غزة.. والقطاع يحتاج إلى المساعدات بشكل عاجل دون أي قيود أو عقبات تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام تدفق المساعدات".
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد، فى مدينة العلمين، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافى المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، واستعرض فى هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.