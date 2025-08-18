وزير الخارجية: مصر ساهمت بـ70 % من إجمالي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:32 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر ساهمت بـ70% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة فى أكتوبر 2023، ودخل إلى القطاع أكثر من 5500 طن من المساعدات، فضلا عن إجراء 168 عملية إسقاط جوى للمساعدات الإنسانية والطبية واستقبال ما يزيد من 18 ألف فلسطيني جريح ومرافق فى مختلف المستشفيات المصرية".

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني من أمام معبر رفح: "قطاع غزة يحتاج إلى 700 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني فى غزة.. والقطاع يحتاج إلى المساعدات بشكل عاجل دون أي قيود أو عقبات تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام تدفق المساعدات".