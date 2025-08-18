وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يصلان معبر رفح لمتابعة جهود مصر في إدخال مساعدات غزة وعقد مؤتمر صحفي (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:32 مساءً - وصل ، قبل قليل ، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية الدكتورة مايا مرسي ، زيرة التضامن الاجتماعي ، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الى رفح البري لتناول مستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي أمام بوابة معبر رفح وجولة ميدانية بمدينة العريش تشمل زيارة مستشفى العريش العام للاطلاع على مستوى الاستعدادات الطبية والخدمات المقدمة، إلى جانب تفقد المخازن اللوجستية الخاصة بتجميع وتسيير القوافل الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة.

ووصل إلى مدينة العريش عبر مطار العريش الدولي ، اليوم الاثنين ، الدكتور عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يرافقه الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني ، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكان في استقبال وزير الخارجية والوفد المرافق له في قاعة كبار الزوار بمطار العريش الدولي اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وجاري توجه الوفد إلى مستشفى العريش العام لزيارة الجرحى والمصابين الفلسطينيين داخل المستشفى.

وتشمل زيارة وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين لشمال سيناء تفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر في مدينة العريش ، ومن ثم التوجه لمعبر رفح لعقد مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح.

وبرافق رئيس الوزراء الفلسطيني من الجانب الفلسطيني، وفد وزاري رفيع المستوى يضم وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الصحة ماجد أبورمضان، ووزير التخطيط استيفان سلامة، ووزيرة التنمية الإجتماعية والإغاثة سماح حمد، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح.

ورحب محافظ شمال سيناء برئيس الوزراء الفلسطيني، مستعرضًا الجهود المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية وإدخالها إلى قطاع غزة.