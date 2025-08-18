نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية بدر عبد العاطي يصلان معبر رفح استعدادًا لمؤتمر صحفي مشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، صباح اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، بوصول رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إلى معبر رفح البري على رأس وفد رفيع المستوى.

مؤتمر صحفي أمام معبر رفح

ومن المقرر أن يعقد المسؤولان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا أمام ساحة معبر رفح، حيث سيتم استعراض الجهود المبذولة لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة، في ظل الظروف الراهنة.

جولة ميدانية لتفقد المساعدات والمستشفى

ووفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الفلسطيني، ستتضمن الجولة الاطلاع على المستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل المعبر، بالإضافة إلى زيارة المستشفى الميداني القائم بالمنطقة، وذلك بهدف متابعة الوضع الصحي والدعم الطبي المقدم للأشقاء في غزة.