وصول بدر عبد العاطي ورئيس وزراء فلسطين على رأس وفد رفيع المستوى إلى معبر رفح

أحمد جودة - القاهرة - وصل صباح اليوم الاثنين الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، على رأس وفد رفيع المستوى إلى معبر رفح البري، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى متابعة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتعزيز التنسيق المصري – الفلسطيني.

تنسيق مصري فلسطيني لدعم غزة

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن الزيارة تأتي ضمن الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، حيث يضم الوفد عددًا من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين البارزين لمتابعة ملفات الإغاثة وإعادة الإعمار.

أهمية الزيارة

وتعد هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين القاهرة ورام الله، خاصة فيما يتعلق بآليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، إضافة إلى بحث سبل استعادة الاستقرار في قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة.