المصابتان فى حادث طريق الواحات: لا نية للصلح ولا توجد مفاوضات للتنازل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - أكدت الفتاتان المصابتان، في الواقعة المعروفة إعلاميا بمطاردة طريق الواحات، والتي تنطلق بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهمين بها، بمحكمة جنح أكتوبر، أنه لا نية للتصالح مع المتهمين، ونفتا وجود أي مفاوضات بين أسرتيهما، وأسر الشباب المتورطين في ارتكاب الحادث للتنازل.

ووصلت الفتاتان بصحبة أفراد أسرتيهما، لمحكمة جنح أكتوبر، لحضور أول جلسات محاكمة المتهمين، والتي ستبدأ بعد قليل، كما حضر المتهمون وسط حراسة مشددة.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة)، بتضررها من قائدى (3 سيارات) لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة")، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه ( 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى ) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.