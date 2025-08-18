نشأت الديهى: لولا موقف مصر لانتهت القضية الفلسطينية وحصار السفارات تم بأوامر التنظيم الدولي للإخوان والاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - فتح الإعلامي نشأت الديهي، النار على قيادات الإخوان لمواصلة الدعاوى الآثمة لحصر السفارات المصرية وإغلاقها ومحاولة إظهار أن مصر هي من تقوم بغلق معبر رفح والمشاركة في حصار أهالي قطاع غزة.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN": "هذه الدعوة الآثمة والضلال والبغي الاخواني لمحاولة حصار السفارات المصرية وإغلاقها واللقطات ما هي إلا جزء من تكليف التنظيم الدولي الذي يأتمر بأمر سلطات الاحتلال".

وتابع "مصر أجهضت مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء او الى أي دولة أخرى، من يهاجم مصر يدعم إسرائيل ومصر تجدد رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سواء التهجير قسريا أو قطعيا، وتؤكد مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلما تاريخيا وسوف يؤدي إلى تصفية القضية".

وأردف: "اقسم أنه لولا موقف مصر لانتهت القضية الفلسطينية وحررت شهادة وفاتها وانتهت للأبد ولولا اللالات الثلاثة لرئيس مصر عندما قال لا للتهجير القسري والطوعي ولا لتصفية القضية ولا لتجويع الفلسطينيين لانتهت القضية، مصر هي السياج الآمن الذي حمى القضية من الذوبان وأن تتبخر".