إصابة 14 شخصا فى تصادم سيارتى ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - تعرض 14 شخصا، اليوم، لإصابات مختلفة وكسور وجروح نتيجة حادث سير بأسوان، علي طريق مصر أسوان الصحراوي الغربي، وقد تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا بالحادث، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لنقل المصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان، إخطارا، صباح اليوم الاثنين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، علي الطريق الصحراوي الغربي، ناحية قرية بنبان بمركز دراو، باسوان، أسفر الحادث عن 14 شخصا من أعمار مختلفة، بإصابات مختلفة كدمات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وعلي الفور تم نقل المصابين إلي المستشفيات القريبة، لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجاري تحرير المحضر اللازم بالحادث، تم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين بالحادث.