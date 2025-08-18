أخبار مصرية

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء الفلسطيني بمطار العريش الدولي (صور )

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - وصل إلى مدينة العريش عبر مطار العريش الدولي ، اليوم الاثنين ، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج يرافقه الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني ، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي .

 

وكان في استقبال وزير الخارجية والوفد المرافق له في قاعة كبار الزوار بمطار العريش الدولي اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وجاري توجه الوفد إلى مستشفى العريش العام لزيارة الجرحى والمصابين الفلسطينيين داخل المستشفى.

 

وتشمل زيارة وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين لشمال سيناء  تفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر في مدينة العريش ، ومن ثم التوجه لمعبر رفح لعقد مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح

 

 

 

