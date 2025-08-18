نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول وزيري الخارجية والتضامن ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد معبر رفح البري صباح اليوم الاثنين وصول وفد رسمي رفيع المستوى، حيث حضر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في زيارة ميدانية هامة.

كما وصل برفقتهم الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، في خطوة تؤكد التعاون المستمر بين الجانبين المصري والفلسطيني لمتابعة الأوضاع الإنسانية واللوجستية في قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق المشترك والدعم المتواصل، حيث من المتوقع أن يبحث المسؤولون سبل تعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح، باعتباره المنفذ الأهم لمرور المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين.