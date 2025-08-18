نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدور الثاني للنظامين الحديث والقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل طلاب الثانوية العامة أداء اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث يؤدي اليوم الاثنين طلاب الشهادة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للنظامين الحديث والقديم على مستوى الجمهورية، وذلك وسط إجراءات تنظيمية مشددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى يعقد وفقًا للمواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات، بما يحقق قياس نواتج التعلم لدى الطلاب، ويراعي الفروق الفردية بينهم، حيث تتنوع الأسئلة بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

ويخوض طلاب النظام الحديث الامتحان وفق نظام البابل شيت والأسئلة المقالية القصيرة، بينما يؤدي طلاب النظام القديم الامتحان وفق ورقة تقليدية شاملة للأسئلة، بما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.

وأوضحت الوزارة أن جميع اللجان خضعت لعمليات تعقيم وتطهير قبل بدء الامتحانات، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد المنظمة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على التركيز، فضلًا عن تواجد فرق متابعة من غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى من المواد الأساسية المؤثرة في مجموع الطلاب، ويولي الطلاب اهتمامًا كبيرًا بالاستعداد له، خاصة أنه يحتاج إلى دقة في الفهم والتحليل والقدرة على التعبير. وتستمر امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني حتى مطلع سبتمبر المقبل وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.