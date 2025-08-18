نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن ضوابط تحويل طلاب الأزهر وخريطة العام الدراسي الجديد 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة بشأن قبول تحويل الطلاب من الأزهر الشريف إلى مدارس التعليم العام للعام الدراسي المقبل 2025/2026، وذلك بعد توقيع مذكرة اتفاق بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة أن التحويل في المرحلة الابتدائية يشترط مناظرة السن مع أصغر طالب تم قبوله بالمدرسة المراد التحويل إليها، مع الالتزام بشرط الكثافة المحددة في كل مدرسة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث تقرر أن تبدأ الدراسة يوم السبت 20 سبتمبر 2025، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 18 أسبوعًا بواقع 90 يومًا دراسيًا، يتم خصم العطلات الرسمية منها ليكون إجمالي أيام الدراسة الفعلية 88 يومًا.

كما شددت الوزارة على أن الامتحانات العملية والشفوية ستجرى قبل بدء الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وبحسب الجدول المعلن، تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 10 يناير 2026، فيما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 17 حتى 22 يناير.

أما امتحانات التعليم الفني بنظام الجدارات الأساسية فتبدأ يوم 10 يناير، مع تنفيذ زيارات التحقق الخارجي بمدارس الجدارات بدءًا من 17 يناير مع استمرار الدراسة في باقي المدارس الفنية.

كما أوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ يوم السبت 24 يناير وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026، مشيرة إلى أنه في حالة تعارض مواعيد الإجازة مع وزارة التعليم العالي أو قطاع المعاهد الأزهرية سيتم توحيدها.

وتتضمن الخريطة الزمنية عددًا من المحطات المهمة، أبرزها عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور، حيث ينظم اللقاء التعارفي يوم 8 أكتوبر، ويعقبه اللقاء التشاوري الأول يوم 6 نوفمبر، واللقاء الثاني يوم 11 ديسمبر.

كما يجري تنظيم الاختبارات الشهرية للطلاب، حيث يقام الاختبار الأول في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر، والاختبار الثاني من 23 إلى 30 نوفمبر 2025.

أما بالنسبة لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، فقد تقرر أن يتم التقييم المبدئي خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، بينما تعقد التقييمات النهائية في أيام 3 و4 و5 يناير 2026، على أن يتم تعليق الامتحانات يومي 6 و7 يناير احترامًا لاحتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وبذلك تكون الوزارة قد وضعت خريطة شاملة للعام الدراسي الجديد تتضمن المواعيد الأساسية للدراسة والامتحانات، إلى جانب الإجراءات المنظمة لتحويل الطلاب من الأزهر إلى التعليم العام، بما يضمن وضوح الرؤية لجميع أولياء الأمور والطلاب.