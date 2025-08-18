نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تؤكد دعمها لاستمرار جهود إعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة استمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تشمل إعادة بناء البنية التحتية، التعافي المبكر، واستعادة كافة سبل الحياة في القطاع بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وشدد الوزير على أن مصر تحرص على دعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لسياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي، وإدانة الانتهاكات والاعتداءات والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.