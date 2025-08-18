نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري ورئيس وزراء فلسطين يتوجهان لمعبر رفح البري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه صباح اليوم الاثنين، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، عقب وصولهما إلى مطار العريش الدولي.

جولة تفقدية ومؤتمر صحفي

شملت الجولة الاطلاع على ساحة المعبر والمستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، وزيارة المستشفى الميداني القائم بالمنطقة. كما من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك لعرض مستجدات المعبر والإغاثة الإنسانية.

تأكيد مصر على دعم فلسطين

أوضح وزير الخارجية المصري خلال لقاءاته مع الجانب الفلسطيني في مدينة العلمين أمس، أهمية استمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز التعافي المبكر.

وأكد الدكتور عبد العاطي حرص مصر على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وإدانة سياسات التجويع والحصار والانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، مع التركيز على تفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة مؤقتًا ودعم السلطة الفلسطينية في استعادة الأمن والنظام من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.