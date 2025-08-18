نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وصول وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى مطار العريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل صباح اليوم الاثنين إلى مطار العريش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء الفلسطينيين.

متابعة وسائل الإعلام

وأفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل أن الوفد الفلسطيني وصل إلى مصر في إطار زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين الجانبين ومناقشة القضايا المشتركة.