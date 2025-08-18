نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ما زالت تحت تأثير الموجة الحارة التي تضرب مختلف الأنحاء، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الأيام الحالية، إلا أن المؤشرات ترصد موعدًا قريبًا لانكسارها.

وأكدت الهيئة أن ذروة الموجة ستكون اليوم وغدًا، حيث تسجل درجات الحرارة معدلات أعلى من الطبيعي بفارق يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات، وهو ما يزيد الإحساس بالطقس الحار خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وبحسب النماذج الجوية، من المتوقع أن يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، حيث تنكسر الموجة الحارة على شمال البلاد تدريجيًا، مع تحسن ملحوظ في الأجواء ليلًا وصباحًا، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وشددت الأرصاد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى انتهاء الموجة، مثل تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح على بعض المناطق قد يساعد في تقليل الإحساس بالحرارة.