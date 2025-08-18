نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التموين تعلن استمرار مبادرة تخفيض أسعار السلع بالمنافذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

السلع المشمولة بالتخفيض

تتضمن المبادرة مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، منها:

منتجات اللحوم والدواجن

الخضراوات والفاكهة

السكر، الأرز، الزيوت، الشاي، المكرونة، الصلصة

كما شملت المرحلة الأولى من المبادرة سلعًا أخرى مثل المنظفات، الحلاوة والمربات والطحينة، المخبوزات والمعجنات، العصائر ومركزاتها، ومنتجات العناية الشخصية.

هدف المبادرة

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتشجيع التسوق من المنافذ الرسمية، مع ضمان جودة السلع المعروضة.