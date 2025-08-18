نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات 50% على اشتراكات القطار الخفيف LRT للعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القطار الكهربائي LRT “قطار العاصمة” أن تخفيضات تصل إلى 50% على الاشتراكات الشهرية، ويستفيد منها سكان شرق القاهرة والموظفون والمترددون على العاصمة الإدارية الجديدة.

حتى 3 محطات: 300 جنيه شهريًا، بنسبة تخفيض 50% عن قيمة التذاكر اليومية.

حتى 7 محطات: 500 جنيه، بنسبة تخفيض 47%.

أكثر من 7 محطات: 600 جنيه، بنسبة تخفيض 42%.

ويغطي الاشتراك عددًا غير محدود من الرحلات طوال الشهر، مع تشغيل القطار يوميًا من الساعة 5:30 صباحًا حتى 11:30 مساءً.

أسعار التذاكر اليومية

حتى 3 محطات: 10 جنيهات.

حتى 7 محطات: 15 جنيهًا.

أكثر من 7 محطات: 20 جنيهًا.

أهمية القطار الكهربائي LRT

يُعد القطار الكهربائي الخفيف LRT أول خط من نوعه في مصر يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ويخدم المدن العمرانية الجديدة، بدءًا من محطة عدلي منصور بالسلام وصولًا إلى العاصمة الإدارية.

للاستفسارات أو تقديم الشكاوى، يمكن التواصل عبر الخط الساخن: 19549.