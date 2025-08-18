نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم.. أجواء حارة نهارًا ونشاط رياح يخفف الإحساس بالحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، طقسًا حارًا رطبًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية وفرص ضعيفة للأمطار

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن الساعات المبكرة من الصباح تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ووسط سيناء.



كما تتوافر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة أحيانًا على مناطق متفرقة مثل السلوم ومطروح، وأمطار خفيفة متوقعة على مدينتي حلايب وشلاتين.

نشاط رياح واضطراب الملاحة البحرية

وتتوقع الأرصاد نشاطًا للرياح على معظم أنحاء الجمهورية يساعد في تلطيف الأجواء، مع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة: العظمى 35 – الصغرى 26 درجة.

الإسكندرية: العظمى 34 – الصغرى 23 درجة.

مطروح: العظمى 35 – الصغرى 24 درجة.

سوهاج: العظمى 40 – الصغرى 27 درجة.

قنا: العظمى 43 – الصغرى 29 درجة.

أسوان: العظمى 43 – الصغرى 31 درجة.