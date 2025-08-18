منذ قليل .. بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 أغسطس 2025 09:20 صباحاً - بدأ طلاب الثانوية العامة للدور الثاني أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث يتضمن الامتحان 42 سؤالا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وبشأن مادة اللغة الأجنبية الأولى (نظام قديم)، فيضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول المراقبين والملاحظين لجان الثانوية العامة، كما تابعت غرفة العمليات وصول الأسئلة والمراقبين إلى المدارس التى تعقد بها لجان امتحانية، كما نبهت الوزارة على رؤساء اللجان بالتصدى لمحاولات الغش

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ 12142 طالبا وطالبة.

- إجمالى عدد طلاب نظام حديث 145 ألفا و930 طالبا وطالبة.

- إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين 7 طلاب.

- إجمالى عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان 267 لجنة على مستوى جميع الجمهورية.