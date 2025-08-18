نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للسودانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير القطار الخامس المخصوص لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، مع توفير كافة سبل الدعم والراحة لهم.

وقد انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٥، رحلة القطار رقم ١٩٤٠ من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة متجهة إلى محطة أسوان، وعلى متنه مئات الأسر السودانية

وتم تنظيم الرحلة وسط إجراءات ميسرة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث حرصت الهيئة على توفير التسهيلات اللازمة، بدءًا من استقبال الركاب بالمحطات، مرورًا بخدمات الدعم المخصصة لكبار السن، ووصولًا إلى تهيئة أجواء آمنة ومريحة على متن القطار، بالإضافة إلى تخصيص عربة لنقل الأمتعة والمتعلقات الشخصية للمسافرين.

وقد أعرب العديد من الأشقاء السودانيين عن تقديرهم للجهود الكبيرة والتنظيم الجيد الذي لمسوه خلال رحلتهم، مؤكدين أن مشاعر المساندة والدعم من أشقائهم المصريين ستظل راسخة في وجدانهم.

وبناءً على توجيهات الوزير كامل الوزير، ومع تزايد الإقبال على مبادرة العودة الطوعية، تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يلبّي احتياجات الأشقاء الراغبين في العودة، ويعكس صورة راسخة للتضامن والتعاون الإنساني على المستويين الرسمي والشعبي.

ومن المقرر أن تصل رحلة القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة ٢٣:١٠ من مساء اليوم، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب برقم ١٩٤٥ (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان في تمام الساعة ٢٠:٣٠ مساء غد الاثنين ١٨ أغسطس، ليصل إلى القاهرة في الساعة ٩:٢٥ من صباح اليوم التالي.