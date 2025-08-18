نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دفعت القوات المسلحة من خلال إدارة التجنيد والتعبئة بعدد من اللجان الطبية التجنيدية إلى محافظات المنوفية والشرقية والغربية وذلك بالتنسيق مع الجامعات والمدارس الفكرية الواقعة فى نطاقهم للتيسير على ذوى الهمم وكبار السن وعدم إنتقالهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها، حيث تم تجهيز أماكن أقرب ما يكون لمحل إقامتهم ودفع لجان طبية وتجنيدية للكشف عليهم وإنهاء مواقفهم التجنيدية دون أى مشقة وبالمجان.

كما تضمنت التيسيرات دفع عدد من اللجان الطبية التجنيدية إلى محل إقامة بعض الحالات غير القادرة على الحركة نظرًا لظروفهم الصحية وتم إنهاء مواقفهم التجنيدية وتسليمهم شهادات الإعفاء النهائى دون أى مشقة فى الإنتقال أو أى أعباء مادية.

وتكريمًا لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن تم إقامة إحتفالية بكل محافظة لتسليمهم شهادات الإعفاء من التجنيد وذلك إيمانًا بدور القوات المسلحة فى دعم أبناء الوطن وإدخال البهجة والسرور عليهم.