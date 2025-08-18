نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه لمتابعة خطط تطوير شبكات الاتصالات ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أبرز تصريحات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي:

مواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية.

الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، وخاصة إمكانات الجيل الخامس.

دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة.

الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى.

وضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي.

التركيز على البحث والتطوير والتدريب وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

تفاصيل الاجتماع:

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع قد اعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام ٧٤ شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٤، بتوقيع التزامات بتعيين ٦٠ ألف متخصص في مصر، مضيفًا أن مصر تستضيف أكثر من ٢٦٠ مركزًا لشركات التعهيد منها نحو ١٩٠ مركزًا لشركات عالمية.

وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ ٨٣ شركة خلال عام ٢٠٢٥، مع استهداف الوصول إلى ١٢٠ شركة بحلول عام ٢٠٢٨. كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد على ضرورة إطلاق استراتيجيات واضحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي مع التركيز على التدريب والبحث والتطوير، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة منها.