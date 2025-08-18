نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:

موقف مصر ثابت في التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

رفض مصر التام لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم عبر فرض واقع جديد.

استمرار مصر في تقديم الدعم لقطاع غزة من خلال معبر رفح الذي يعمل على مدار الساعة.

مصر تواصل جهودها المكثفة في المحافل الدولية ومع الشركاء الدوليين (قطر والولايات المتحدة) للعودة إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل مستدام.

تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية.

مصر تضع أهمية كبيرة لمخرجات مؤتمر التسوية السلمية (نيويورك – يوليو 2025) باعتباره خطوة لإنقاذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

استمرار التنسيق المصري–الفلسطيني لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار.

تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى:

الشعب الفلسطيني سيحفظ الموقف المصري الداعم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجيال القادمة ستتذكر صلابة الموقف المصري الرافض للتهجير.

لولا هذا الموقف المصري الصلب لما استمرت القضية الفلسطينية حية حتى الآن.

يمكن إعادة إعمار غزة من دون تهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما تؤكده الخطة العربية الإسلامية.

دعوة لعدم الالتفات إلى الأصوات المناوئة لدور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية.

شكر وتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة وزارة الخارجية في حشد المشاركة الدولية بمؤتمرات دعم فلسطين.

اتصالات مكثفة مع الدول المانحة لدعم جهود إعادة الإعمار بما يشمل الخطط والتمويل وآليات التنفيذ.

