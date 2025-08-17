انفراجة فى أزمة أحمد فتوح بالزمالك واقتراب رفع الإيقاف خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 أغسطس 2025 11:29 مساءً - شهد ملف أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، انفراجة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد أن تقدم اللاعب باعتذار رسمي والتزم بشكل كامل بالبرنامج التدريبي المنفرد الذي خضع له طوال الفترة الأخيرة.

ونجح فتوح في اجتياز اختبارات القياسات البدنية التي خضع لها داخل النادي، وهو ما اعتبرته الإدارة الرياضية بالزمالك خطوة إيجابية نحو عودته من جديد للمشاركة مع الفريق.

وتدرس إدارة الزمالك حالياً رفع الإيقاف المفروض على اللاعب خلال الـ24 ساعة المقبلة، في ظل التزامه الكامل وتجاوبه مع تعليمات الجهاز الفني والبرنامج التأهيلي المخصص له، مما يمهد الطريق أمام مشاركته مجدداً في المباريات المقبلة للفريق، بالإضافة إلى تقديم اعتذار رسمى للنادى وجماهيره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.