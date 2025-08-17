متحدث الوزراء: زيارة رئيس وزراء فلسطين لمصر تعكس قوة العلاقات بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 أغسطس 2025 11:29 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ لزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمصر أهمية خاصة وتأتي في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين الدولة المصرية والسلطة الفلسطينية في المستويات كافة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك تعاونا وتنسيقا على أكثر من محور، الأول يتعلق بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وهناك محور مهم مرتبط بالتنسيق لاستضافة مصر مؤتمر إعادة الإعمار في غزة والتعافي المبكر عقب وقف إطلاق النار.

وتابع: "وفي هذا الصدد، هناك جهود عديدة تتم على مدار الأشهر الماضية بداية من الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية والدول الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، وبالتالي، كان هناك تنسيق مبكر مع الجانب الفلسطيني".

وأكد: "نعمل حاليا على المزيد من التنسيق للانتهاء من بعض التفاصيل المتعلقة بترتيبات المؤتمر الذي سيعقد بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار".

وواصل، أن الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الفلسطينية، وهي علاقات تاريخية، فمصر أول دولة احتضنت القضية الفلسطينية منذ ما قبل عام 1948، ولم تتخلَ عنها، ورئيس مجلس الوزراء أكد مؤخرا في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير أن الموقف المصري ثابت لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية.

وأردف: "حتى الآن، الهلال الأحمر المصري سهّل دخول أكثر من 36 ألف شاحنة عبر معبر رفح البري محملة بما يقرب من 550 ألف طن مساعدات إنسانية، وهو ما لمسناه من رئيس وزراء فلسطين، عندما أشار صراحة إلى ضرورة عدم الالتفات إلى الأصوات المناوئة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأشاد بصورة كبيرة بموقف مصر والرئيس السيسي المناهض للتهجير والداعم للقضية الفلسطينية".