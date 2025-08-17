أخبار مصرية

مبادرة "بلَغْتُ السابعة" تواصل فعالياتها لليوم الثاني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة "بلَغْتُ السابعة" تواصل فعالياتها لليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت اليوم (الأحد) فعاليات مبادرة "بلغت السابعة" التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقد شهد اليوم الثاني مجموعة من الفعاليات التربوية والإيمانية المتنوعة، حيث تخلل البرنامج تصحيح التكليفات ومراجعة ما تم تناوله في اليوم الأول، بجانب أنشطة تعليمية ممتعة مثل: شرح مواقيت الصلاة وكيفية الوضوء، ومسابقات تفاعلية، وعرض مرئي تربوي هادف، فضلًا عن زيارة ميدانية لمسجد مجمع البحوث الإسلامية.

كما تضمن البرنامج تعريف الأطفال بالآذان وآدابه وما ينبغي فعله عند سماعه، إلى جانب ورش عملية لتعليم خطوات الوضوء وأداء صلاة الظهر جماعة، ثم خُتم اليوم بتوزيع التكليفات المقررة للأطفال.

وأكدت د. إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، أن مبادرة "بلغت السابعة" تمثل خطوة عملية لغرس القيم الإيمانية في نفوس الأطفال، موضحة أن بلوغ سن السابعة يعد محطة تربوية مهمة لبداية تعويدهم على أداء الصلاة والعبادات، وأن هذه المبادرة تسهم في تعزيز ارتباط النشء بهويتهم الدينية والأخلاقية في إطار من المحبة والتشجيع.

وأضافت: أن البرنامج لا يقتصر على الجوانب الإيمانية فقط، بل يدمج بين الترفيه والتعليم، ويعتمد على المشاركة الفعّالة للأطفال وأولياء الأمور معًا، مما يضمن أثرًا تربويًا ممتدًا داخل الأسرة، مؤكدة أن التجاوب الكبير من الأطفال يعكس نجاح الفكرة في تبسيط المعاني الدينية وتوصيلها بلغة تناسب عقول الصغار.

فاطمة نصر

