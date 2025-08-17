الزمالك يكشف تفاصيل الوعكة الصحية للبلجيكى فيريرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 أغسطس 2025 10:33 مساءً - قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن حالة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جيدة، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب مباراة المقاولون العرب التي أُجريت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن المدير الفني خضع لفحوصات طبية، وتم الاطمئنان على صحته.

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن البلجيكي يانيك فيريرا وضع خطة إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.